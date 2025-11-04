Вторник, 4 Ноября 2025 18:33

АрмИнфо. В ноябре зрителей Национальной Синематеки Армении ждут сразу три яркие премьеры и встречи с режиссерами фильмов. Союз кинематографистов Армении и кинопрокатная компании ANTIPODE VISION запускают специальную программу по возвращению регулярных показов в ереванский Дом кино. Так, уже в ноябре зрителей ждут три громкие премьеры и обсуждения фильмов с режиссерами. Об этом говорится в сообщении Союза.

Как отмечает источник, фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с армянскими и русскими субтитрами. Для студентов на билеты действует скидка 30%. Откроет программу фильм-победитель Международного фестиваля Макса Офюльса "Нетерпение сердца" (2025) немецкого режиссера Лауро Кресса. Актуальная экранизация одноименного романа австрийского писателя Стефана Цвейга. Молодой солдат Айзек случайно, не заметив ее недуга, обижает девушку в инвалидной коляске. Охваченный стыдом, он пытается загладить вину и сближается с ней. Между молодыми людьми возникает неожиданная связь - она помогает ему обрести смысл, он пробуждает в ней вкус к жизни. Но когда их дружба превращается в нечто большее, судьба вмешивается, напоминая о хрупкости надежды. Премьерный показ фильма пройдет 6 ноября на языке оригинала с армянскими и английскими субтитрами. Повторные - на немецком языке с армянскими и русскими субтитрами 7, 8 и 9 ноября. 13 ноября состоится встреча с режиссером Марией Ригель и премьера ее фильма "Так сказал ветер".реежиссера Марии Ригель (Армения, 2025) . Айк - замкнутый, отстраненный мальчик, живет на ферме со своей тетей Нарине. Местные подростки издеваются над ним, считая его странным и слабым. Нарине заботится о племяннике, как о собственном сыне. Но после долгого пребывания за границей на ферму возвращается мать Айка - Анаит, красивая яркая девушка около тридцати лет. Местные осуждают ее за то, что она не следует традиционным общественным нормам. Нарине, не в силах простить Анаит за позор, который та навлекла на семью своим поведением, решает отомстить. Язык: армянский с русскими субтитрами. Повторные показы пройдут 17 и 18 ноября.

27 ноября пройдет армянская премьера фильма "DEAF LOVERS" и онлайн-встреча с режиссером Борисом Гуцем. 2022 год. Война. Украинка Соня и русский парень Даня встречаются в Стамбуле. Их объединяют общие заботы - найти деньги, жилье, работу. Их роднит желание жить, веселиться, танцевать, заниматься сексом. Но главные вопросы остаются нерешенными: как справиться с прошлым, наладить жизнь и построить общее будущее. Язык показа: язык жестов, русский, украинский с английскими с армянскими субтитрами. Повторные показы: 28 и 29 ноября.