Вторник, 4 Ноября 2025 16:49

АрмИнфо. 4 ноября в Министерстве внутренних дел состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по предотвращению оборота и незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в Республике Армения. Заседание прошло под председательством председателя комиссии, заместителя начальника Полиции МВД Вардана Варданяна.

Как передает пресс-служба МВД, в состав комиссии вошли руководители соответствующих подразделений Полиции, Службы национальной безопасности, Генеральной прокуратуры, Министерств обороны, здравоохранения, юстиции, Следственного комитета и Комитета государственных доходов. Осмысливая работу, проводимую в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков, председатель комиссии Вардан Варданян подчеркнул важность сотрудничества заинтересованных ведомств, целью которого является достижение позитивных результатов в борьбе с общей проблемой.

Члены Комиссии представили результаты работы, проделанной в текущем году в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков, и эффективные меры, принятые для выявления, раскрытия и предотвращения незаконного оборота наркотиков. Была подчеркнута необходимость повышения эффективности борьбы с незаконным оборотом наркотиков и принятия совместных мер в этом направлении.

Обсуждались вопросы, связанные с председательством Республики Армения на 69-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам и текущей работой. Были представлены конкретные предложения по решению выявленных проблем.

Вардан Варданян, поблагодарив членов межведомственной комиссии за плодотворное обсуждение, подчеркнув необходимость ежедневной последовательной работы в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков.