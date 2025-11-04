Вторник, 4 Ноября 2025 16:48

АрмИнфо. Директор Общественного ТВ Армении Ованнес Мовсисян удивлен <удивлением> граждан в связи с трансляцией литургии в церкви Ованаванк, которую отслужил лишенный сана отец Арам (в миру Степан Асатрян) и на которой присутствовал премьер Никол Пашинян, но всего лишь в качестве обычного прихожанина.

<А почему это действие освещали другие СМИ? Потому что это событие, интересное общественности, и которое СМИ решили освещать, в том числе и в прямом эфире, как и ОТА>, - заявил он 4 ноября в беседе с журналистами в парламенте.

На вопрос, тогда почему ОТА не транслирует литургию в Святом Эчмиадзине, которую отслуживает Католикос всех армян, в то время как другие СМИ делают это, Мовсисян напомнил, что именно ОТА для всех других СМИ обеспечивало трансляцию церемонии освещения собора Первопрестольного Святого Эчмиадзина после реконструкции.

На ремарку о том, что при этом ОТА не транслировало литургию, посвященную 26-й годовщине помазания и интронизации Его Святейшества Католикоса Всех Армян Гарегина II, Ованнес Мовсисян отметил, что для того, чтобы ОТА освещало какую-либо литургию, его заранее уведомляют официальным письмом. <Обращаются, это обсуждается, изучается местность, ведется огромная работа. Одно дело транслировать литургию одной камерой, другое - с большого мероприятия>, - указал он, так и не уточнив, сколько камер было отведено на транслирование мероприятия в Ованаванке.

Отметим, что прямая трансляция Общественного ТВ обеспечивается за счет налогоплательщиков.

Напомним, что 26 октября и 2 ноября премьер-министр Никол Пашинян, члены кабмина, правящей партии "Гражданский договор" присутствовали на литургии, которую отслужил расстрига Степан Асатрян. И каждый раз с раннего утра в селе Ованаван наблюдалось скопление сил полиции, а территорию монастыря охраняли многочисленные сотрудники службы безопасности.

31 октября Премьер Никол Пашинян в своем видеобращении в соцсети заявил о планах <помолится> и в Эчмиадзине.