Вторник, 4 Ноября 2025 15:53

АрмИнфо. Министерство образования, науки культуры и спорта (МОНКС) поощряет изучение в армянских школах региональных языков, в том числе и азербайджанского, поскольку их знание поможет лучше узнать место нашего обитания. Об этом в беседе с журналистами, касаясь принятого в 2021 году проекта по внедрению в школах Армении региональных языков, заявила глава МОНКС Жанна Андреасян.

Как напомнила Андреасян, с момента принятия проекта была проделана большая работа, включая проведение исследования в школах страны. "Тогда 400 школ проявили интерес к данной программе, большинство из которых выбрали в качестве регионального языка для изучения турецкий. Однако, в связи с нехваткой кадров, только около 30 школ смогли организовать обучение по различным региональным языкам", - пояснила Андреасян.

В частности, по ее словам, сегодня наиболее активно преподается персидский язык. Андреасян пояснила, что это связано с наличием тесного сотрудничества с посольством Ирана, помогающим улучшать навыки преподавателей персидского. "Сегодня мы также имеет три школы, изучающие грузинский язык, три школы, в которых обучаются азербайджанскому языку. И я могу только поощрять наши школы проявлять большую заинтересованность в изучении региональных языков", - подчеркнула Андреасян.

Министр при этом не стала отрицать, что в стране информация о преподавании азербайджанского и турецкого языка была воспринята иначе, чем ожидалось. По ее словам, это происходит по причине отсутствия должного освещения подобных программ, в связи с чем изучение языков воспринимается не как возможность, а как угроза. "Жаль, что эта информация воспринимается именно в этом контексте. Мы признаем, что для правильного восприятия этой информации необходимы общественные обсуждения. Роль журналистов в этом вопросе тоже занимает важное место, в частности, в распространении корректной информации", - добавила министр.

Глава МОНКС также коснулась недовольств касательно того, что языки определяются без учета предпочтений самих учеников. По ее словам, проблема кроется в нехватке соответствующих специалистов. В связи с этим Андреасян напомнила, что в рамках визита министра образования, науки и по делам молодежи Грузии, обсуждались возможности подготовки специалистов по грузинскому языку. "Представьте, как это упростит общение между людьми, проживающими в приграничных населенных пунктах. Это также может способствовать укреплению экономических и культурных связей", - резюмировала министр.

Напомним, что в 2022-2023 учебном году региональная программа обучения языкам была реализована в 33 государственных образовательных учреждениях Армении, из них 13 - на фарси, 3 - на грузинском, 13 - на турецком и 4 - на азербайджанском языках. В некоторых из вышеперечисленных учреждений преподавание региональных языков осуществляется в групповом формате, в некоторых - в качестве третьего иностранного языка, но есть учреждения, в которых обучение осуществляется как в качестве третьего иностранного языка, так и в групповом формате. Меж тем, по тем же данным Минобразования Армения, в 2025-2026 года в трех школах Армении преподается азербайджанский язык. Согласно источнику, азербайджанский и турецкий языки разрешено преподавать только в 10-12-х классах.