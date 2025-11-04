Вторник, 4 Ноября 2025 15:41

АрмИнфо. Степанакертский армянский драматический театр имени Ваграма Папазяна приглашает своих верных зрителей, любителей искусства и арцахских соотечественников на свой премьерный спектакль <Сказка арцахской любви>.

Он пройдет 12 ноября на сцене Ереванского театра юного зрителя (ул. Московян, 3. Символично, что ереванским дебютом степанакертского театра станет пьеса, написанная профессором Александром Манасяном на арцахском диалекте. Это был последний спектакль театра на степанакертской сцене до 44-дневной войны.

Постановка режиссера, художественного руководителя театра Рузан Хачатрян отображает колорит арцахской созидательной жизни через человеческие чувства, через искреннюю любовь. <Сказка арцахской любви> - спектакль, призванный, пусть даже на мгновение, вернуть зрителю свою утраченную сказку. Пусть наша сказка не была волшебной, роскошной и гламурной, но она была нашей: простой и чистой, прекрасной и светлой, а главное - настоящей. Спектакль звучит на арцахском диалекте, с его самобытностью и очарованием>, - отмечает режиссер спектакля.

Отметим, что основы для возрождения Степанакертского армянского драматического театра имени Ваграма Папазяна заложены партнерством между Общественной организацией <ДИАЛОГ> и Союзом театральных деятелей Армении. Партнерство, направленное на профессиональное воссоздание 93-летнего славного арцахского театра и поддержку его деятельности, закреплено соглашением о сотрудничестве между двумя организациями, подписанным их руководителями Юрием Навояном и Акопом Казанчяном в августе этого года.

Уже три месяца как труппа театра, куда входят арцахские артисты со сценическим стажем до тридцати лет, репетирует в зале Союза театральных деятелей Армении и Культурном центре <Диалог>. Это артисты, которые на степанакертской сцене завораживали зрителя своим талантом и непосредственной игрой, представляя спектакли как армянских, так и мировых драматургов, создавая яркие образы от Онегина до Ромео и Джульетты.

Благодаря поддержке <ДИАЛОГ> деятельность коллектива поставлена на постоянную основу. Более того, под патронатом организации в театральной школе имени Галии Новенц с сентября этого года действует арцахский класс, что позволит в перспективе обновить состав театра новыми профессиональными кадрами. У театра есть намерение после нынешнего премьерного спектакля поставить пьесу <Рузан> армянского классика Мурацана.

Отметим, что Степанакертский государственный армянский драматический театр имени Ваграма Папазяна был основан в 1932 году и в течение своей деятельности до 2023 года поставил более 450 спектаклей.