Вторник, 4 Ноября 2025 15:38

АрмИнфо. Очень легко повторять как мантру, что Россия ничего не сделала для установления мира на Южном Кавказе, однако, кто прекратил войну в 1994 году в зоне нагорно-карабахского конфликта? 26 лет Россия обеспечивала статус-кво в этом регионе. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Центра евро-атлантической безопасности Института международных исследований МГИМО, политолог Сергей Македонов.

"Кто остановил войну в 1994 году и обеспечил подписание соглашения о прекращении огня? Дональд Трамп или может г-н Макрон? Предполагаю, что Россия. 26 лет статус-кво обеспечивался и гарантировался со стороны России", - напомнил российский эксперт. По его словам, Россия через Минскую группу ОБСЕ, - которую с его слов некоторые ленивые люди критикуют за бездействие, - предложила стратегию, которая не только предполагала возвращение оккупированных азербайджанских территорий, но и сохранение территорий Нагорного Карабаха путем референдума. При этом он признал, что сегодня данные предложения критикуются со стороны многих, поскольку на первом плане Дональд Трамп.

Вместе с тем, Маркедонов согласился с оценками некоторых экспертов о том, что Россия не прилагает достаточных усилий на Южном Кавказе. При этом констатировав, что Россия сторонник применения так называемой мягкой силы. Для наглядности он привел пример Грузии, с которой у РФ нет дипломатических отношений, однако это не мешает торгово-экономическому сотрудничеству.

"Очень легко повторять как мантру, что Россия ничего не сделала. Но, минуточку давайте цифрами. Армения является хорошим узлом для наших коммуникаций. Поэтому важно обеспечить понимание того, что Россия не против мира. У мира есть авторы. Мы не сторонники теории заговоров. Вы наверное слышали американского чиновника Джеймса О'Брайена. Он был здесь в Ереване и заявлял, что Серединный коридор должен воспрепятствовать участию России и Китая в делах региона. И почему в таких реалиях, Россия должна поддерживать такой сценарий?", - задался вопросом российский политолог. При этом он подчеркнул, что Россия заинтересована в присутствии на Южном Кавказе, как минимум потому, что она ближе к этому региону, чем США.