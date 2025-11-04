Вторник, 4 Ноября 2025 15:24

АрмИнфо. Представители правящей силы Армении <Гражданский договор> в рамках Евронеста проголосовали за антигрузинскую резолюцию, в которой правящая власть Грузии была названа <самопровозглашенной>. Об этом сообщают депутаты оппозиционной парламентской фракции <Айастан> в соцсети Facebook.

В частности, депутат фракции <Айастан> Артур Хачатрян, в очередной раз коснувшись работы 12-ой сессии <Евронест>, состоявшейся в Ереване на прошлой неделе, напомнил, что 4 депутата от партии <Гражданский договор> проголосовали <против> предложения о внесении изменения в доклад политического комитета, авторами которого были он, Анна Григорян, Элинар Варданян, Айк Мамиджанян и депутаты, представляющие фракцию социалистов и демократов Пьерфранческо Маран и Маркос Росс Семпере. Согласно этому документу, Парламентская ассамблея <Евронест> требовала от Азербайджана незамедлительного освобождения удерживаемых в Баку армянских пленных и других арестованных лиц, причем без предусловий, а также коллективного безопасного возвращения насильственно перемещенных армян Нагорного Карабаха на родину под международные гарантии безопасности.

<Но это еще не все. Депутаты от <ГД> проголосовали за доклад политического комитета, который содержал крайне критические положения не только в адрес России, но и... Грузии. Критика в адрес России не является чем-то новым для этой власти, и я был бы очень удивлен, если бы на этот раз <ГД>-цы избрали иную тактику при голосовании.

Однако голосование за антигрузинскую резолюцию было нечто новым. Члены <ГД> проголосовали за резолюцию, в которой <Евронест> не признает <самопровозглашенную власть партии <Грузинская мечта>>, критикует правящую партию Грузии за <антидемократическую политику, насилие и ограничение гражданских свобод>, а закон о регистрации иностранных агентов оценивает как <драконовский>, - написал оппозиционный парламентарий.

<В то время как Азербайджан и Турция затягивают петлю на шее Армении, эти голосуют за резолюцию против Грузии. Если бы душман (враг) был не изнутри:>, заключил Артур Хачатрян.