Вторник, 4 Ноября 2025 14:36

АрмИнфо. В связи с многочисленными обращениями по вопросам, касающимся процедур получения гражданства Армении, и исходя из необходимости организации более эффективной и целевой работы в этом направлении, была сформирована рабочая группа. Об этом говорится в заявлении Инфоштаба Арцаха на странице в Фейсбук.

Таким образом, согласно источнику, для получения информации о процессе получения гражданства Республики Армении, в том числе свидетельства о рождении, браке, разводе, смерти, а также восстановления свидетельства о признании отцовства или получения другой юридической консультации, связанной с получением гражданства, необходимо обратиться в постоянное представительство Республики Арцах в Армении. Адрес учреждения: улица Наири Зарьяна, 17а. Либо позвонить по номерам 099 948765; 091 948765.

Напомним, что еще в 2024 году Омбудсмен Арцаха Гегам Степанян отмечал, что до 2023 года, то есть до насильственного перемещения населения Арцаха, паспорта с кодом 070 давали им те же права, что и гражданам Армении, за исключением права на участие в выборах.

Однако, по настоянию властей Армении, арцахцы вынуждены менять свой синий армянский паспорт с кодом 070 на другой синий армянский паспорт. Оппозиция уверена, что таким образом власти Армении пытаются нейтрализовать вопрос беженцев из Арцаха по принципу: " нет кода 070 нет, проблемы беженцев для Азербайджана".