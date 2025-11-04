Вторник, 4 Ноября 2025 13:53

АрмИнфо. Отношения Еревана и Анкары находятся на правильном пути. Оценкой поделился премьер Никол Пашинян журналистке 4 ноября на международном форуме <Орбели: построение мира и многостороннего сотрудничества>, отвечая на вопрос турецкого журналиста.

Пашинян в очередной раз указал, что нормализация отношений между Арменией и Турцией, установление дипломатических отношений и открытие границы - вопрос времени. <Проблема в том, насколько быстро мы пройдем этот путь>, - добавил он.

Он напомнил, что в последние годы с Эрдоганом встречается довольно часто. <Я дважды посещал Турцию, в том числе с рабочим визитом, который, на мой взгляд, был достаточно успешным. Во время этой поездки я пригласил президента Эрдогана принять участие в саммите Европейского политического сообщества в Армении в мае 2026 года. Было бы неправильно комментировать вероятность визита, но я надеюсь, что приглашение будет принято>, - сказал Пашинян.

Отметим, что саммит Европейского политического сообщества состоится в мае 2026 года в РА.