Вторник, 4 Ноября 2025 13:51

АрмИнфо. <Ваш вопрос ставит меня в в сложное положение>, - заявил премьер Никол Пашинян журналистке 4 ноября на международном форуме <Орбели: построение мира и многостороннего сотрудничества>, комментируя заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что <на имперских картах нет озера Севан, а есть Гёйча>, и что азербайджанцы <должны вернуться туда не на танках, а на машинах>. В связи с этим, у Пашиняна поинтересовались, не означает ли это заявление Алиева, шаг назад от мирного процесса.

<Я перед выбором, перед тем, как ответить на ваш вопрос, на самом ли деле подчеркнуть, что это заявление президента Азербайджана не отражает полной картины. Так как президент Азербайджана заявил, что на картах царской России нет озера Севан, а есть: другое название>, - сказал Пашинян.

Ситуация, как пояснил Пашинян, неловкая, поскольку вместо того, чтоб ответить на вопрос, должен будет сперва прояснить слова азербайджанского лидера.

Что касается темы <возвращения>, то, как указал Пашинян, это очень опасная вещь для логики мира. <С какого момента, года начинает исчисляться срок формирования Исторической родины? Например, могут 70-ые до н.э. быть отправной точкой или нет? Кто- то говорит, что самая легитимная отправная точка истории - это период с марта по ноябрь 1920 года и смогут обосновать это. Другая часть говорит, что нужно вернуться на 500 лет назад. За кем стоит историческая правда?>,

- отметил он. Ведь по такой логике многие могут многим странам предьявить различные территориальные претензии, добавил Пашинян.

<В Азербайджане спрашивают, почему в парламенте Армении висят флаги Нагорного Карабаха и говорят: <Раз уже так, мы будем говорить <Гёйча>, - продолжил армянский премьер. В связи с этим Никол Пашинян призвал перестать жить в прошлом, а сосредоточиться на настоящем. <Мы в состоянии взять на себя политическое лидерство. Если кто-то отказывается или откажется, пусть прямо скажет, нет необходимости в намеках>, - заключил он.

Напомним, что на днях президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в Академии наук, поручил ученым <обосновать> <право на возвращение>, заявив, что для этого настал <самый подходящий> момент, пока Азербайджан находится на пике своей силы. Бакинский лидер, в свойственной ему манере <интерпретируя> историю, вновь заявил, что армяне якобы были переселены в Карабах Царской Россией из Ирана и Анатолии, а большинство топонимов в Армении, включая озеро Севан (которое он назвал <Гёйча>), имеют <азербайджанское происхождение>, и что это подтверждают <карты Российской империи>.

Говоря о <возвращении> азербайджанцев, Алиев повторил свой тезис, что это не должно пугать Армению, так как оно должно произойти <на автомобилях, а не на танках>, однако подчеркнул, что основная ответственность за реализацию этой идеи ложится на государство. Президент Азербайджана прямо призвал академические круги активизировать работу, чтобы <для международного сообщества> возвращение азербайджанцев в Армению <звучало полностью логично и справедливо>. Эту нарративу уже много лет продвигает Баку через организацию <Община Западного Азербайджана> (ранее <Союз беженцев>), которая с 2022 года занимается продвижением повестки <возвращения> на территорию Республики Армения.