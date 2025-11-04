Вторник, 4 Ноября 2025 13:26

АрмИнфо. Строительство в Армении Академического городка вступает в практическую фазу. Об этом 4 ноября на заседании совместных комиссий Национального Собрания РА, на котором обсуждается проект государственного бюджета страны 2026 года, заявила министр образования, науки, культуры и спорта РА Жанна Андреасян.

По ее словам, при реализации программы строительства городка ведомство руководствуется утвержденной стратегией. Возведение городка будет осуществляться в несколько этапов. На первом этапе - 2030 года будет задействован технологический кластер, что означает набор студентов к этому периоду. Будет также построено студенческое общежитие на 3600 человек. Планируется на первом этапе ввести в эксплуатацию многофункциональный культурный центр, что даст возможность для проведения различных фестивалей, культурных мероприятий. Будет создана и транспортная инфраструктура.

Министр сообщила, что строительные работы в городке стартуют в 2026 году. Она указала на важность преподавания в Академгородке квалифицированными кадрами. Недавно с Лондонским институтом образования был подписан договор, который направлен на обеспечение необходимых образовательных курсов.

Напомним, что генплан городка разработала немецкая компания gmp International GmbH Architects and Engineers. Он будет возведен на территории, прилегающей к 17 кварталу Еревана. Правительство Армении 4 января прошлого года приняло проект постановления "О признании приоритетного общественного интереса в отношении определенных территорий, расположенных в административных границах города Еревана и населенного пункта Сасуник общины Аштарак Арагацотнской области", в целях строительства Академического городка. Территория ереванского 17-го квартала, в границах которого расположены земельные участки, находящиеся в собственности государства и общины, а также земельные участки, принадлежащие физическим и юридическим лицам, а также территория, занимаемая киностудией "Айфильм" им. Амо Бекназаряна будут переданы фонду "Академический город".

21 апреля 2023 года был создан фонд "Академического городка". 19 октября прошлого года кабмин утвердил концепцию программы "Академический городок". Министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андресян, представляя проект, заявляла, что, согласно государственной программе развития Армении до 2030 года, планируется создать Академический городок, как современную среду для качественного образования и исследований. Андреасян сообщала, что на территории Академгородка будут размещены до 16 вузов - до 8 государственных укрупненных и до 8 частных или международных высших учебных заведений. Строительство Академического города обойдется в 1,2 трлн драмов.