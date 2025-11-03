Понедельник, 3 Ноября 2025 16:24

АрмИнфо. Обсуждение открытия турецко- армянской границы пока не ведётся, переговорный процесс по нормализации отношений между Анкарой и Ереваном продолжается, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.

"На данный момент речь идёт о нормализации отношений, а не о конкретном открытии границы. Этот вопрос будет зависеть от хода процесса, конкретных сроков пока нет", - заявил собеседник агентства.

Напомним, что между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница закрыта с 1993 года по инициативе Анкары.

О запуске процесса нормализации сообщил 13 декабря 2021 года тогдашний министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. При этом он подчеркнул, что Анкара будет действовать в координации с Азербайджаном относительно шагов по нормализации отношений с Арменией. Стороны назначили специальных представителей Турции и Армении по процессу нормализации - Сердар Кылыч и Рубен Рубинян, которые уже провели несколько раундов переговоров, но каких-то прорывных решений пока достичь им не удалось.