Понедельник, 3 Ноября 2025 16:19

АрмИнфо. Армения не планирует приобретать индийские истребители Су-30МКИ. Об этом заявил в беседе с журналистами министр обороны Армении Сурен Папикян.

"Между нами такой договоренности нет", - сказал министр в ответ на просьбу прокомментировать сообщения в СМИ о намерении армянской стороны приобрести у Индии многоцелевые истребители Су-30МКИ производства индийской компании HAL.

Ранее индийские СМИ сообщили о том, что Армения и Индия завершают переговоры по приобретению армянской стороной истребителей. Сделка в размере $2,5-3 млрд будет предусматривать поставку Армении от 8 до 12 самолетов Су-30МКИ в рамках первого этапа, а также предоставление сопутствующего обучения, наземной поддержки и интеграцию вооружения.