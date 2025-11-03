Понедельник, 3 Ноября 2025 15:42

АрмИнфо. Администрация общины Талин, не посоветовавшись с административным советом Арагацотнской епархии Армянской Апостольской церкви, начала работы на церковном дворе церкви Пресвятой Богородицы. Об этом говорится в заявлении епархии.

В частности, как отмечается в заявлении, администрация общины по собственной инициативе приняла решение о демонтаже и ремонте ограды церковной территории, не поставив в известность административный совет епархии и не получив его благословения. Работы по демонтажу начались рано утром. Церковь со всей своей территорией принадлежит Первопрестольной. Административный совет епархии решительно осуждает такое пренебрежительное отношение, хотя всегда готов сотрудничать со всеми, кто поможет в строительстве церкви.

Напомним, что в ближайшее воскресенье службу в церкви намерен посетить премьер-министр РА Никол Пашинян. Ее проведет иерей Таде Тахмазян.