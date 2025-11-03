Понедельник, 3 Ноября 2025 15:33

АрмИнфо. Заполучив коридор через Сюник Армении, президент Азербайджана Ильхам Алиев озвучил новое требование к Еревану. Теперь он заговорил о заселении Армении азербайджанцами, и ни словом не обмолвился о возможности возвращения армян в Азербайджан.

"Наш народ всегда вносил вклад в государственность стран, в которых он проживает, и сегодня азербайджанцы ни в одной стране не создают и не будут создавать проблем ни для какого государства и ни для какого другого народа. Поэтому возвращение азербайджанцев в нынешнюю Армению не должно пугать армянский народ и армянское государство", - заявил Алиев в ходе выступления на собрании, посвященном 80-летнему юбилею Национальной Академии наук Азербайджана.