Понедельник, 3 Ноября 2025 15:29

АрмИнфо. Бывший и.о. гендиректора ЗАО <Электросети Армении> (ЭСА) Давид Казинян убежден, что компания будет лишена лицензии.

Неделей ранее председатель Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) Месроп Месропян заявил, что административное производство в отношении ЭСА будет завершено до 18 ноября. Проверкой деятельности ЭСА занимается временный управляющий Романос Петросян, назначенный главой КРОУ 18 июля 2025 года. После закрытия административного производства, по словам главы Регулятора, если производство завершится лишением ЭСА лицензии, то институт временного управляющего сохранится до завершения переговоров с собственником Элсетей. В случае же прекращения производства, временный управляющий перейдет на другую работу, а собственник продолжит руководить компанией.

<Думаю, что, да, (ЭСА) будет лишена лицензии. После принятия решения о лишении лицензии, 3 месяца отводится на переговоры с собственником компании>, - сказал Казинян 3 ноября на пресс-конференции (Ранее Казинян заявлял, что согласно Закону об энергетике, за этот период государство обязано предложить собственнику выкупить компанию по рыночной цене плюс 15%).

В течение вышеуказанных трех месяцев глава КРОУ имеет право назначить временного управляющего и даже переназначить прежнего. <Думаю, он - временный управляющий (Романос Петросян) чувствует себя очень даже комфортно на текущей должности <Во имя РА> получая зарплату более 5 млн драмов, на старой (глава Службы госконтроля при премьере - ред.) он получал 690-790 тыс драмов. Однако даже, если будет назначен другой человек, он будет под контролем Петросяна>, - сказал Давид Казинян.

Если же трехмесячные переговоры не дадут результата, то государство используя свое право преимущественного покупки, может либо сам купить компанию, либо продать другому.

Между тем, напомнил экс-глава Элсетей, надо помнить, что Конституционный суд принял в производство заявление оппозиционных фракций парламента, оспаривающее конституционность законов относительно огосударствления. Вопрос о соответствии Конституции поправок в законы, которые позволяют огосударствить компанию будет рассмотрен 16 декабря. <В нормальных странах, если КС принимает в производство, даже если не предусмотрена обеспечительная мера, воздерживаться от подобных действий>, - пояснил он.

Напомним, с 2016 года ЗАО <Электросети Армении> принадлежит группе компаний <Ташир> Самвела Карапетяна. Премьер-министр Никол Пашинян объявил о намерении огосударствить <ЭСА> после заявления Карапетян, в котором он выразил публичную поддержку ААЦ, и ареста. Позднее парламент принял поправки к законам, предусматривающие возвращение <Электросетей> под государственный контроль. А глава КРОУ назначил временным управляющим Романоса Петросяна. Последний заявил журналистам, что занял должность временного управляющего ЗАО ЭСА во имя благополучия Армении и ее граждан. 9 августа акционер <Электросетей Армении> и генеральный директор <Ташир капитал> Нарек Карапетян подал иск в Административный суд Армении против КРОУ и ее председателя Месропа Месропяна, требуя признать отсутствие правомочности КРОУ в смене менеджмента компании.

20 сентября в парламенте премьер Никол Пашинян озвучил планы правительства в отношении ЗАО <Электрические сети Армении>. Процесс, по его словам, будет продвигаться по нескольким сценариям. Первый - <Электросети> национализируются и передаются в надежное частное управление, полностью оставаясь государственными. Второй - контрольный пакет акций компании передается авторитетному международному менеджеру в сфере энергетики. <При этом в любом случае Республика Армения сохранит такой пакет акций, который позволит обеспечить стратегическое присутствие правительства в этой жизненно важной инфраструктуре>, - сказал Пашинян. Ко второму сценарию власти прибегнут только в том случае, если выяснится, что расходы по первому сценарию окажутся несоразмерно большими для государственного бюджета.