АрмИнфо. Власть, действующая вопреки своим обещаниям народу, не имеет права говорить от имени народа, демократии и мира. Партия "Гражданский договор", перешедшая на другую сторону, в очередной раз доказывает свою нелегитимность. Об этом говорится в заявлении общественно- политического движения "Миасин".

В заявлении отмечается, что состоявшееся в Армении 29-30 октября 12- е пленарное заседание Парламентской ассамблеи Восточного партнерства (Евронест) стало наилучшей возможностью для того, чтобы вместе с коллегами из Европейского парламента поднять два важнейших вопроса, стоящих перед армянским обществом. Речь идет о немедленном освобождении соотечественников, ставших жертвами незаконных судебных процессов в бакинских тюрьмах, и их возвращение в Армению, а также непосредственно связанное с этим обеспечение права народа Арцаха на безопасное возвращение на свою оккупированную родину под международные гарантии безопасности.

"Однако произошло невообразимое: парламентское большинство правящей в Армении партии проголосовало против предложения оппозиционных депутатов Национального Собрания РА и двух депутатов Европарламента от Социалистической партии. В данном предложении содеражалось требование к Азербайджану обеспечить под международные гарантии право наших соотечественников из Арцаха, ставших жертвами этнической чистки, фактически геноцида, на безопасное возвращение на свою оккупированную родину, в Арцах. Председатель комиссии НС Арман Егоян, представивший позицию фракции "Гражданский договор", нанес конспиративный удар по нашим жизненно важным национальным вопросам. В ответ европейским депутатам, признавшим этническую чистку, совершённую Азербайджаном в Арцахе, и принявшим ряд резолюций в защиту прав арцахцев, дословно заявил: "Указанная поправка заключается в следующем: Азербайджан призывается немедленно освободить всех армянских военнопленных и других задержанных лиц. Мы не против этого, но продолжение таково: обеспечить безопасное коллективное возвращение насильственно перемещённых армян Нагорного Карабаха на родину под международной защитой. Хочу сообщить, что правительство Армении и ответственные за внешнюю политику должностные лица не предъявляют Азербайджану подобного требования". Фактически, "ГД" "не выступает великодушно против" возвращения всех армянских военнопленных и других задержанных лиц, но вместе со своим правительством они не могут предъявить Азербайджану требование уважать право на возвращение армян, тысячелетиями проживавших в Арцахе, оставивших там огромное материальное, культурное и духовное наследие и переживших геноцид. Общественно-политическое движение "Миасин" в очередной раз напоминает нашим соотечественникам об одном из основных положений программы правительства РА на 2021-2026 годы из обширного раздела 1.2 "Карабахский вопрос", который позволил лидеру партии Николу Пашиняну, занявшему пост премьер-министра, сохранить власть: "Республика Армения продолжит быть гарантом безопасности народа Арцаха и продолжит работу по защите прав народа Арцаха". Так правительство и парламент Никола Пашиняна "уважают и реализуют" собственную программу. Власть, действующая вопреки своим обещаниям народу, не имеет права говорить от имени народа, демократии и мира"? - говорится в заявлении.