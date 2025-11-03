Понедельник, 3 Ноября 2025 13:13

АрмИнфо. В 2023-2024 годах Армения подписала с Францией контракты на поставку вооружения на сумму более 274 миллионов евро, согласно докладу, представленному Министерством вооружённых сил Франции парламенту. Об этом сообщает армянская служба Радио Свободы.

В публикации службы отмечается, что в документе французское оборонное ведомство указывает, что в рамках диверсификации сотрудничества в сфере обороны Армения решила обратиться к Франции для укрепления своих военных возможностей и обеспечения безопасности населения. "Экспорт нового оборудования, проведение военных учений и совместные операции носят строго оборонительный характер. Создание в 2023 году французской оборонной миссии в Ереване позволяет установить более тесные связи с армянскими партнёрами и определить наилучшие формы сотрудничества", - говорится в докладе.

До 2022 года Франция практически не поставляла вооружение Армении, однако в 2023- 2024 годах было подписано множество контрактов для оснащения сухопутных войск. Также обсуждаются несколько совместных проектов в сфере армянской оборонной промышленности. Военное партнёрство включает, в частности, программу развития навыков ведения боевых действий в горной местности, в рамках которой Военная академия имени Вазгена Саргсяна в Ереване сотрудничает со Специальной военной школой Сен-Сир (Saint-Cyr Coetquidan) во Франции.

В докладе также уточняется, что Франция поставляет Армении самоходные гаубицы Caesar, о чём было известно ранее, а также 15 противотанковых ракет и пусковые установки к ним.

Отметим, что еще 27 сентября 2023 года тогдашний глава МИД Франции Катрин Колонна анонсировала назначение французского военного атташе в Ереване с целью дальнейшего укрепления двустороннего оборонного сотрудничества. А уже в начале октября того же года Франция положительно отреагировала на просьбу Армении о военной помощи на фоне угрозы, исходящей от Азербайджана. 22-23 октября 2023 года на встрече главы французского военного ведомства Себастьена Лекорню с министром обороны Армении Суреном Папикяном в Париже было сообщено о достижении Соглашения о поставке вооружений Еревану. Тогда были подписаны соглашения о поставках Еревану трех радаров Thales Ground Master 200 (GM200) и меморандум о взаимопонимании на поставку систем ПВО малой дальности Mistral. Второй контракт касался приобретения Ереваном биноклей ночного видения, оборудования производства Safran. Франция также взяла на себя обязательство поставить Армении 50 единиц легких бронемашин типа "Бастион".