Понедельник, 3 Ноября 2025 12:09

АрмИнфо. Указами президента Армении за 9 месяцев 2025 года гражданство Республики Армения получили 17180 человек, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года больше на 15,5%. Об этом на заседании комиссий парламента во время обсуждения проекта государственного бюджета на 2026 год заявила 3 ноября заявила министр внутренних дел Армении Арпине Саркисян.

При этом, по ее словам, у 3166 человек гражданство было прекращено. Здесь также наблюдается рост. Он составил 10,7%. Однако в общей картине преобладает число лиц, получивших гражданство Республики Армения.

Министр заметила, что в указанный период спланированные преступления составляют очень небольшой процент. "Республика Армения не выделяется статистикой организованных и подготовленных тяжких преступлений. В нашей статистической картине лишь очень небольшой процент преступлений являются спланированными. В основном, в общей картине убийств, мы наблюдаем такие случаи, которые являются продолжением ссоры, возникшей под влиянием того или иного момента", - заверила Саркисян.

Коснулась она и инцидента между журналистом и представителем отряда специального назначения, который не только оттолкнул представительницу СМИ, но и применил против нее силу. Саркисян отметила, что указанный полицейский уволен, а по самому факту происшествия возбуждено уголовное дело. В целом, как заметила министр, Армения является демократическим государством, и любые противоправные действия необходимо рассматривать в правовой плоскости.

Министр, отвечая на вопросы оппозиционных депутатов, подчеркнула, что в церкви села Ованннаванк полиция предпринимала и продолжит предпринимать необходимые шаги по поддержанию общественного порядка, если в этом будет необходимость.