Понедельник, 3 Ноября 2025 12:06

АрмИнфо. Партия "Демократия, закон, дисциплина" ("ДОК") Вардана Гукасяна примет участие в парламентских выборах в Армении, которые состоятся 7 июня 2026 года, в составе блока. Об этом говорится в заявлении председателя партии "ДОК" Вардана Гукасяна, распространенном на странице в Фейбук.

Как рассказал Гукасян, в условиях административного ареста в США, полномочия по предоставлению интересов партии без каких-либо ограничений и по всем вопросам он передал своему адвокату - Левону Багдасаряну, который будет занимать должность руководителя предвыборного штаба. "Десятки писем со всего мира с жалобами, предложениями, планами и обещаниями свидетельствуют о том, что наше идеологическое движение продолжает расти и превратилось в мощное общенациональное течение. Сегодня партия "ДОК", возглавляемая мной, по самым скромным подсчетам, пользуется большим общественным доверием и голосами, чем все остальные политические силы вместе взятые", - подчеркнул председатель партии.

В связи с вышесказанным Гукасян призвал все здоровые политические силы объединиться во имя государства и народа. "До 1 декабря 2025 года я даю этим силам дипломатический паспорт, чтобы они могли сориентироваться и присоединиться к нашему общеармянскому движению. После 1 декабря я представлю общественности список 131 единого кандидата в депутаты, участвующих в выборах от "ДОК", состав правительства и кандидата в президенты Армении", - резюмировал Гукасян.

Напомним, что в начале февраля в СМИ распространилась информация о том, что скандальный видеоблогер Вардан Гукасян, больше известный по прозвищу "Дог", был задержан американской полицией по запросу армянских правоохранительных органов. Министерство внутренних дел Армении не стало комментировать эти сообщения. Но позже директор по коммуникациям Северо- Западного региона иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) сообщил, что Вардан Гукасян был задержан сотрудниками таможенной и миграционной службы США и находится под стражей в Лас-Вегасе, штат Невада. Отмечалось, что Гукасяну грозит депортация из-за нарушений правил пребывания на территории США. В марте партия "ДОК" сообщила об освобождении из заключения Вардана Гукасяна. В октябре, Иммиграционный суд США принял решение не экстрадировать Вардана Гукасяна в Армению. В то же время суд установил, что Вардан Гукасян совершил нарушения миграционного законодательства, в связи с чем, он должен покинуть пределы США.