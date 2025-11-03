Понедельник, 3 Ноября 2025 12:03

АрмИнфо. Фракция "Мать Армения" обратится в Центризбирком Армении с требованием признать регистрацию избирательного списка правящей партии "Гражданский договор" недействительной на выборах в Совет старейшин укрупненной общины Вагаршапат, запланированных на 16 ноября.

Как отмечается в заявлении политической силы, поступившем в АрмИнфо, процесс инициируется в связи с многочисленными нарушениями избирательного кодекса Армении, повлиявшими на нормальный ход выборов и оказывающих существенное влияние на их результаты. "Это является основанием для признания избирательной комиссией решения о регистрации избирательного списка правящей партии недействительным в соответствии с частью 8 статьи 19 Избирательного кодекса Армении", - говорится в заявлении.

В связи с вышесказанным в оппозиционной фракции привели несколько примеров нарушений, допущенных "Гражданским договором". В частности, как обратили внимание во фракции, правящая партия размещала агитационные плакаты в местах, запрещенных Избирательным кодексом Армении. Кроме того, согласно источнику, в агитации принимали участие лица, занимающие муниципальные должности, не имеющие соответствующего на то разрешения, с использованием в предвыборной агитации материально-технических, финансовых и информационных ресурсов государственного или муниципального имущества. "Вдобавок, это участие осуществлялось без нахождения ими в отпуске", - добавили во фракции.

Далее, как обратили внимание в "Мать Армения", правящая партия использовала административный ресурс, в том числе привлекла к предвыборной агитации сотрудников органов местного самоуправления, и выдала разрешение на установку рекламных щитов с плакатами кандидатов предприятию, разместившему их в дни, предшествующие началу предвыборной агитации. Причем, как заметили во фракции, на рекламных щитах общины Вагаршапат были размещены только плакаты кандидата партии "Гражданский договор".

"После назначения выборов в населенном пункте Догс общины Вагаршапат, за день до начала предвыборной агитации, 21 октября 2025 года, кандидат под номером 1 от списка партии "Гражданский договор" при участии других кандидатов и лиц, занимающих государственные должности, нарушил запрет на благотворительность, установленный статьей 221 Уголовного кодекса РА, в связи с чем в Антикоррупционном комитете Армении было возбуждено уголовное дело", - продолжили в "Мать Армения".

В завершении, как отмечается в сообщении, фракции не предоставили для мероприятия зал общественной организации "Дворец культуры имени Комитаса", находящегося введении муниципалитета Вагаршапата, в то время, как тот же зал был предоставлен "Гражданскому договору". "В связи с вышесказанным национально-демократическая партия "Мать Армения" представит соответствующее заявление в окружную избирательную комиссию № 14 с соответствующим требованием", - резюмировали в политической силе.

Напомним, что выборы в Совет старейшин укрупненной общины Вагаршапат состоятся 16 ноября 2025 года. По данным ЦИК Армении в выборах примут участие 7 политических сил.