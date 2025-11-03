Понедельник, 3 Ноября 2025 11:16

АрмИнфо. Следственный орган подал ходатайство в Армавирский областной суд первой инстанции (судья Артак Бабаханян) об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу брата Католикоса Всех армян Гарегина Второго 68-летнего Геворга Нерсисяна и его сына Амбарцума Нерсисяна. Об этом на своей странице в Фейсбук написал адвокат Ара Зограбян.

"Судебное заседание состоится в ближайшее время. Следственный орган и прокуратура приняли решение и встали на путь уголовного преследования в отношении лиц, основываясь на показаниях одного человека. Показания Нерсисянов и видеозапись не были приняты во внимание", - сообщил адвокат.

Вечером 2 ноября Зограбян сообщал о том, что отец и сын Нерсисяны были задержаны по обвинению в хулиганстве и воспрепятствовании предвыборной агитации. Меж тем, по видеокадрам с места событий видно, что никакого хулиганства, а уж тем более препятствования агитации не было.