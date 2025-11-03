Понедельник, 3 Ноября 2025 10:43

АрмИнфо. В медучреждениях Армении проходят лечение 10 из 30 пострадавших в дорожно-транспортном происшествии студентов государственного университета имени Валерия Брюсова. Об этом стало известно из сообщения Минздрава Армении.

В ведомстве сообщили, что в результате ДТП у монастырского комплекса Агарцин Тавушской области Армении за медпомощью обратилось 30 студентов.

"20 из 30 пострадавших, обратившихся за медицинской помощью после ДТП с участием автобуса близ монастыря Агарцин, были выписаны после прохождения необходимых обследований и оказания медицинской помощи.

Состояние здоровья прооперированного пациента стабильно тяжелое, он находится под наблюдением врачей. В медицинских учреждениях Еревана организована медицинская помощь 9 пострадавшим", - сообщили в Минздраве Армении.

2 ноября в спасательной службе МВД Армении сообщили, что по дороге в монастырский комплекс Агарцин опрокинулся набок автобус. В результате инцидента по предварительным данным пострадало 18 человек. Позже стало известно, что пострадавшие являются студентами государственного университета имени Валерия Брюсова, которые отправились на экскурсию в Дилижан.