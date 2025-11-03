Понедельник, 3 Ноября 2025 10:42

АрмИнфо. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на обвинения премьер-министра Армении о причастности КГБ к историческим проблемам между армянами и турками.

"Премьер-министр Пашинян обвинил в исторических проблемах турок и армян: КГБ. КГБ создан в 1954 году. Геноцид армян в Османской империи начался в 1915 году, за практически 40 лет до создания КГБ", - напомнила Захарова.

Отметим, что армянский премьер в ходе правительственного часа в парламенте, касаясь отношений с соседями призвал армян выйти из того мира и тех рамок, которые "для армян придумали агенты КГБ".