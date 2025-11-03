Понедельник, 3 Ноября 2025 10:39

АрмИнфо. Недавняя встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Париже с "лидером" белорусской оппозиции Тихановской свидетельствует о продолжающейся маргинализации внешней политики Армении. Этот шаг лишён геополитического расчёта и системной логики, представляя собой скорее попытку вписаться в западную повестку без каких-либо существенных результатов. Об этом пишет доктор политических наук Ваге Давтян.

Во-первых, как отметил Давтян, Тихановская давно стала инструментом западных политтехнологий для давления на Минск под лозунгом "демократических ценностей". Встреча с ней не только бессмысленна, но и политически вредна, особенно в условиях, когда диалог Вашингтона и Минска начал восстанавливаться, выходя из замороженного состояния.

"В последние месяцы наблюдается значительная активизация американо-белорусских контактов. Прорыв произошёл 15 августа, когда Трамп и Лукашенко поговорили по телефону, по итогам которой американский лидер назвал Лукашенко "глубоко уважаемым президентом Беларуси" и поблагодарив его за освобождение 16 политзаключённых. Этот шаг стал фактическим знаком признания Вашингтоном легитимности Лукашенко, после того как США избегали использования подобной лексики с 2020 года. Трамп тогда назвал Лукашенко "сильным лидером" и преподнёс ему символический подарок - запонки с изображением Белого дома. Хотя этот шаг носил церемониальный характер, в дипломатическом плане он стал чётким сигналом Минску о готовности Вашингтона восстановить политические контакты и пересмотреть политику заморозки отношений. По данным СМИ, в настоящее время Вашингтон обсуждает вопрос о возобновлении работы посольства США в Минске. Подобные сообщения американской стороны были восприняты в Минске как сигнал о возможности новой "большой сделки". Лукашенко, в свою очередь, заявил, что "пришло время разработать долгосрочный алгоритм отношений с Соединёнными Штатами". В то же время не стоит исключать, что одной из центральных целей активизации диалога с Минском является формирование нового канала для нормализации отношений с Москвой. И пока Вашингтон пытается восстановить рабочие отношения с нынешними властями Беларуси, чтобы укрепить своё влияние на постсоветском пространстве, премьер-министр Армении спешит сфотографироваться с фигурой, чей политический капитал в западных центрах уже исчерпан", - подчеркнул Давтян.

По его словам, Ереван часто с гордостью говорит о стратегическом диалоге с Вашингтоном, представляя его как большое внешнеполитическое достижение. Однако подобные шаги, встречи с почти забытыми Вашингтоном оппозиционерами, а также игнорирование реальных приоритетов США, на самом деле подрывают основы этого самого диалога.