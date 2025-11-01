Суббота, 1 Ноября 2025 12:16

АрмИнфо. Европейская комиссия по борьбе с расизмом и нетерпимостью (ECRI), независимый экспертный орган Совета Европы, опубликовала свои выводы о выполнении Арменией, Азербайджаном и Грузией своих рекомендаций, данных в 2023 году, по которым было запрошено приоритетное выполнение.

В сообщении отмечается, что для Армении первоочередной рекомендацией властям было проведение информационно-просветительской деятельности о важности разнообразия и толерантности в обществе путем поддержки

конкретных действий в сотрудничестве с Защитником прав человека и соответствующими представителями гражданского общества из разных слоев общества. Отмечается, что эта рекомендация распространялось в том числе на этнические, религиозные и сексуальные меньшинства, с целью предотвращения и борьбы с расистскими и ЛГБТИ-фобными высказываниями ненависти, насилием на почве ненависти и дискриминацией.

ECRI в сообщении подчеркивает, что принимает к сведению предпринятые усилия и первые шаги, в том числе в рамках Плана действий Армении по национальной стратегии защиты прав человека на 2023-2025 годы, но приходит к выводу, что её рекомендации были выполнены лишь частично.

"Второй приоритетной рекомендацией для Армении было принятие Стратегии интеграции, сопровождаемое соответствующими финансовыми ресурсами и наращиванием потенциала для обеспечения эффективной поддержки беженцев, просителей убежища и мигрантов. ECRI была проинформирована властями Армении о ряде мер, принятых в ответ на беспрецедентную гуманитарную проблему, вызванную масштабным перемещением более 100 000 карабахских армян в результате военной операции Азербайджана в регионе 19 и 20 сентября 2023 года. Признавая трудности, с которыми столкнулись власти Армении, и положительно оценивая оперативную помощь в виде денежной помощи, а также меры, направленные на облегчение доступа к социальной защите, расширение доступа к здравоохранению и обеспечение образования для детей­переселенцев, ECRI приходит к выводу, что в сложившейся ситуации её рекомендация ещё не выполнена", - говорится в докладе.

По части Азербайджана в докладе отмечается, что за 2023 год первоочередной рекомендацией властям было привести полномочия, независимость и эффективность Уполномоченного по правам человека в полное соответствие со стандартами ECRI, обеспечив прозрачную процедуру отбора и назначения омбудсмена.

В ECRI заявили, что несмотря на то, что омбудсмен теперь избирается парламентом, что является шагом в правильном направлении, тем не менее нынешняя процедура, закрепленная в законодательстве, недостаточно прозрачна, и исполнительная власть по- прежнему может оказывать решающее влияние на процесс отбора, особенно на этапе выдвижения или предварительного отбора кандидатов президентом Азербайджана. ECRI признает, что были приняты некоторые меры по укреплению института омбудсмена, но приходит к выводу, что ее рекомендация была частично выполнена.

Вторая приоритетная рекомендация заключалась в создании комплексной системы сбора данных о случаях расистских и ЛГБТИ-фобных высказываний ненависти и преступлений на почве ненависти, а также в обеспечении доступа к этим данным для общественности. ECRI заявили, что эта рекомендация не была выполнена.

А для Грузии первоочередной рекомендацией властям было значительное увеличение количества часов преподавания грузинского языка как второго в начальных и средних школах для меньшинств. ECRI высоко оценивает значительные усилия властей и заключает, что эта рекомендация была полностью выполнена.

"Второй приоритетной рекомендацией было создание межведомственного комитета, в который войдут представители аппарата Народного защитника (омбудсмена), международных организаций и соответствующих организаций гражданского общества, для реализации раздела Национальной стратегии в области прав человека на 2022-2030 годы, посвященного вопросам равенства. ECRI не получила никакой информации о создании межведомственного комитета или аналогичного механизма, а также о планах создания такого комитета", - говорится в докладе.

Отметим, что 19 сентября 2023 года Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. В результате вражеской агрессии сотни арцахцев получили ранения, тогда же сообщалось о более 200 погибших, в том числе и мирных жителей. 20 сентября Арцах пал. Азербайджан начал насильственное подчинение НКР. Кроме того, 20 сентября поздно вечером стало известно, что Азербайджан целенаправленно расстрелял две машины российского миротворческого контингента, погибли 6 человек, в том числе и замкомандующего РМК. 22 сентября начался процесс упразднения Армии обороны Арцаха. В ходе поисковых операций с 21 по 24 сентября МВД НКР обнаружило тела 105 арцахцев, в том числе жестоко убитых детей и стариков. Сегодня Арцах полностью деарменизирован, все его коренное население свыше 120 тысяч человек было вынуждено бежать в Армению под угрозой физической расправы. С начавшей осенью 2020 года вражеской агрессии, которая в сентябре 2023 года завершилась полной этнической чисткой Арцаха, свыше 150 тысяч арцахцев стали бездомными.