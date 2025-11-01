Суббота, 1 Ноября 2025 11:38

АрмИнфо. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев рассказал о причинах неучастия азербайджанского лидера Ильхама Алиева в саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Ереване 4 мая 2026 года.

Как рассказал Гаджиев азербайджанским СМИ, во-первых, официальное письмо- приглашение для участия президента Азербайджана в саммите Европейского политического сообщества, который состоится в Ереване, еще не поступило.

"Во-вторых, в нынешних обстоятельствах мы не думаем, что участие Азербайджана в этом мероприятии на самом высоком уровне будет возможным", - сказал Гаджиев, добавив, что уровень отношений между странами еще не тот.

Ранее один из азербайджанских ресурсов, ссылаясь на дипломатический источник сообщил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев не планирует участвовать в саммите Европейского политического сообщества (ЕПС), который пройдет в Армении в мае 2026 года. Добавим, что глава МИД Армении Арарат Мирзоян ранее сообщил журналистам, что президенты Турции и Азербайджана - Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев - приглашены в Ереван на саммит Европейского политического сообщества, который пройдет 4 мая 2026 года в Ереване.