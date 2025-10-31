Пятница, 31 Октября 2025 20:13

АрмИнфо. Армения не приняла участие в заседании Совета министров обороны государств-участников СНГ, состоявшемся 31 октября в Алматы.

Как сообщает пресс-служба Исполнительного комитета СНГ, в заседании приняли участие министры обороны Азербайджана Закир Гасанов, Беларуси Виктор Хренин, Казахстана Дайрен Косанов, Кыргызстана Руслан Мукамбетов, Таджикистана Эмомали Собирзода, Узбекистана Шухрат Халмухамедов, и секретарь Совета министров обороны государств - участников СНГ Юрий Дашкин.

В рамках заседания стороны обсудили актуальные вопросы многостороннего сотрудничества и его дальнейшего развития. В частности, главы оборонных ведомств проанализировали реализацию Концепции военного сотрудничества за период с 2021 по 2025 год, определили перспективы сотрудничества в военной сфере, и его повышения в современных условиях.

Согласно источнику, особое внимание участники уделили вопросу развития совместных систем военного назначения. В частности, были рассмотрены пути дальнейшего развития объединенной системы ПВО, обобщен опыт сотрудничества в рамках Объединенной системы контроля, обсуждены меры по совершенствованию Совместной системы связи.

По итогу заседания, были подписаны решения Совета министров обороны, направленные на дальнейшее развитие сотрудничества в военной сфере, а также укрепления вооруженных сил государств-членов СНГ.

Ранее АрмИнфо обратилось в Министерство обороны для уточнения, примет ли Армения на каком-либо уровне участие во встрече глав оборонных ведомств Содружества, однако так и не получило ответа на вопрос.