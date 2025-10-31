Пятница, 31 Октября 2025 16:36

АрмИнфо. Решением премьер-министра Никола Пашиняна в постановление о создании комиссии по открытию коммуникаций между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой и утверждении персонального состава комиссии внесены изменения.

Как говорится в документе, опубликованном на официальном сайте правительства, Пашинян решил изложить в новой редакции постановление премьер-министра Республики Армения № 905-А от 8 октября 2025 года <О создании комиссии по открытию коммуникаций между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой и утверждении персонального состава комиссии>.

Согласно документу, Комиссию, как и в прежнем постановлении, возглавит вице-премьер Мгер Григорян. В список членов комиссии добавлены имена четырех лиц (с прежних 18 до 22-х).

Между тем, решение от 8 октября было намного <пространным>. В нем говорилось, что принимая во внимание Совместную декларацию Премьер-министра Республики Армения, Президента Азербайджанской Республики и Президента Соединенных Штатов Америки, подписанную 8 августа 2025 года по итогам встречи, состоявшейся в г. Вашингтон, для координации работ по открытию, восстановлению и созданию инфраструктуры связи между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой, в частности, организации проектирования и строительства инфраструктуры (включая железнодорожные линии, автомобильные дороги, газопроводы, нефтепроводы, линии электропередач, волоконно­оптические кабели), разработки модели финансирования, разработки бизнес-модели для создания и функционирования совместного предприятия Республикой Армения и Соединенными Штатами Америки, а также необходимых правовых актов и соглашений, будет создана Комиссию по открытию коммуникаций между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой.