Пятница, 31 Октября 2025 16:05

АрмИнфо. Мэр Масиса Давид Амбарцумян, находящийся в тюрьме "Нубарашен", заявил о прекращении своих полномочий в качестве члена Совета старейшин. Об этом говорится в его послании, распространенном пресс- службой Республиканской партии Армении (РПА).

В cвязи с этим мэр напомнил, что находится в заключении в результате неприкрытого политического преследования. Свое решение он обосновал необходимостью уберечь должность главы общины от ложных правовых и административных интриг властей. Однако он подчеркнул, что жестокое давление и вопиющие беззакония действующего режима не в состоянии сломить их и свести на нет желание иметь более сильную и достойную родину.

"Я не могу позволить, чтобы мое заключение ослабило вас и привело к захвату правящим режимом власти в общине. Я обратился с просьбой о прекращении моих полномочий хорошо осознавая свою ответственность перед вами, оставаясь при этом верным обещаниям, данным мной в предвыборный период. Я продолжу свою деятельность насколько это будет возможно. Политическая команда, которой вы доверили управление общины, продолжит действовать в рамках данных нами предвыборных обещаний, реализуя многочисленные программы, направленные на улучшение вашей жизни. Я ухожу из Совета старейшин, но я не ухожу из Масиса", - заявил Амбарцумян.

Напомним, что мэр Масиса Давид Амбарцумян был задержан в аэропорту "Звартноц" по возвращении из России. Ранее суд приговорил мэра Масиса Давида Амбарцумяна, выдвинутого Республиканской партией Армении (РПА) в качестве кандидата в премьер- министры Армении в рамках процесса импичмента, к лишению свободы сроком на 6 лет и 3 месяца. Он обвиняется в "организации и участии в массовых беспорядках". Инцидент произошел в 2018 году в рамках известных событий. Тогда, Амбарцумян был отпущен под залог в 5 млн драмов и под подписку о невыезде.