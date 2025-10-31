Пятница, 31 Октября 2025 15:15

АрмИнфо. Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялись консультации, в ходе которых обсуждался процесс реформирования системы защиты персональных данных.

Как сообщает пресс-служба кабмина, министр юстиции Србуи Галян представила подробную информацию о направлениях и целях деятельности Агентства по защите персональных данных, затронула основные вопросы и задачи в сфере защиты персональных данных.

Учитывая существующие проблемы и необходимость проведения реформ, была представлена концепция создания нового независимого уполномоченного органа по защите персональных данных, основой которой станет совершенствование действующего законодательства и практики. Было подчеркнуто, что реализуемые реформы также будут способствовать выполнению международных обязательств, включая процесс либерализации визового режима с ЕС. Србуи Галян отметила, что при разработке концепции, наряду с другими анализами, также изучался опыт других стран.

Участники встречи обсудили вопросы, связанные с разработкой плана действий по реализации концепции, включая оценку потребностей, взаимодействие с заинтересованными сторонами и пакет законодательных актов.

Премьер-министр подчеркнула важность создания уполномоченного органа по защите персональных данных в соответствии с международными стандартами, обладающего оперативной и институциональной независимостью. По мнению Главы государства, это должно повысить уровень обеспечения права на защиту персональных данных, способствовать развитию возможностей специалистов, а также повысить уровень осведомленности населения в вопросах защиты персональных данных.