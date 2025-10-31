Пятница, 31 Октября 2025 14:21

АрмИнфо. 31 октября председатель Национального Собрания РА Ален Симонян принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 30-летию миссии ПРООН в Армении и 5-летию сотрудничества ПРООН с Национальным Собранием.

Как передает пресс-служба НС, Ален Симонян поблагодарил руководителя программы, отметив, что она внесла большой вклад в демократическое, экономическое и институциональное развитие Армении. Председатель Национального Собрания выразил надежду, что партнерство Национального Собрания с ПРООН будет продолжительным, способствуя повышению эффективности деятельности парламента и формированию культуры более подотчетного и прозрачного законодательного органа.

В ознаменование партнерства, 30-летия миссии ПРООН в Армении и 5- летия плодотворного сотрудничества с Национальным Собранием Председатель НС вручил ПРООН памятную медаль.