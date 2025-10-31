Пятница, 31 Октября 2025 13:43

АрмИнфо. Депутат Национального Собрания Армении от фракции <Честь имею> Тигран Абрамян назвал <крайне опасной эмоциональной инъекцией> решение сократить срок обязательной военной службы в армии с 24 до 18 месяцев.

Накануне документ с поправками в закон <О воинской службе и статусе военнослужащего> был одобрен армянским кабмином и направлен на рассмотрение в Национальное собрание в неотложном порядке. <В последние годы были предприняты эффективные шаги по расширению контрактной военной службы в виде программы <Защитник Отечества> (число бенефициаров программы составляет 4220, по данным МО), внедрения профессиональной сержантской системы, системы аттестации военнослужащих, а также процесса организации контрактной военной службы с сохранением досрочной военной пенсии в приграничных воинских частях, результаты которых оцениваются как положительные и способствуют повышению привлекательности и расширению контрактной военной службы. В этой связи было признано целесообразным сократить 24-месячный срок обязательной военной службы для рядового состава на 6 месяцев, начиная с зимнего призыва 2025 года, установив 18- месячный срок обязательной военной службы>, - заявил на заседании правительства замминистра обороны Арман Саркисян. 18-месячный срок не будет распространяться на тех, кто по состоянию на 1 января 2026-го, еще будет находиться на срочной службе.

По словам Тограна Абрамяна, месяц назад он направил письменный запрос в минобороны с просьбой предоставить данные о численности отрядов Союзаа добровольцев <Еркрапа>, несущих боевое дежурство, - за последние пять лет. МО даже под грифом <секретно> не представило эти сведения, что лишило бы его права сделать их публичными.

<Подобные случаи бывают крайне редко. Зато министерство обороны без всяких ограничений опубликовало общие данные об участниках программы <Защитник Отечества>, поскольку это было необходимо для внутренней пропаганды.

Однако, естественно, министерство не раскрывает, сколько у нас солдат срочной службы в рамках двухлетнего цикла и насколько уменьшится их общее число в результате сокращения срока службы на шесть месяцев. Не говорится и о том, какой процент боевого дежурства на передовой возложен на нерегулярные формирования и сколько штатных должностей остаются вакантными в воинских частях>, - написал депутат в соцсети.

По его мнению, когда армия, по важности, стоит не на первом или втором, третьем месте, а на пятом, вопросы рассматриваются именно в рамках этой логики.

<Для нынешней власти армия превратилась в поле пропагандистских экспериментов, где на первый план выходит не человек, а краткосрочные и крайне опасные эмоциональные инъекции>, - резюмирует Тигран Абрамян.

Ранее эксперты и политические оппоненты главы правительства Никола Пашиняна заявили, что решение не исходит из стремления добиться положительных изменений в армии, а является хорошо продуманным предвыборным шагом правящей партии. Помимо этого, считают они, таким образом, премьер Пашинян пытается дальше продвигать свою ложную повестку мира с Азербайджаном. Тем временем, сокращение срочной воинской службы на 6 месяцев означает сокращение числа призывников в этом направлении на 25%, а заявленный министерством обороны рост числа военнослужащих-контрактников не эквивалентен числу сокращаемых. И самое главное - различные представители власти до этого изменения признавали, что существует серьезная проблема с комплектованием ВС. И в этих условиях они идут на неадекватное сокращение армии, убеждены эксперты.