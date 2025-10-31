Пятница, 31 Октября 2025 13:27

АрмИнфо. Мы должны быть готовы к тому, что азербайджанские делегации будут посещать Ереван, а армянские делегации - Баку. Об этом заявил спикер Национального собрания Ален Симонян 31 октября в беседе с журналистами, комментируя отказ президента Азербайджана Ильхама Алиева участвовать в саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Ереване.

Спикер НС сообщил, что в ходе недавней встречи с азербайджанским коллегой обсуждался также вопрос неучастия азербайджанской делегации в мероприятии ПА <Евронест>, проведённом в Армении. <Во время встречи с моим коллегой он попросил меня передать, что у них нет проблем с приездом в Республику Армения, и их неучастие в <Евронест> обусловлено исключительно отношениями с этой организацией, и они не видят никаких проблем в нашем сотрудничестве и взаимных визитах>, - отметил он.

<Конечно, есть вопросы, которые необходимо обсуждать, в частности вопрос наших пленных и удерживаемых лиц - это самая большая проблема. Тем не менее контакты сохраняются, и мы намерены их углублять. Когда я говорю <мы>, имею в виду и азербайджанскую сторону. Из последних контактов я понял, что мы на одной волне>, - сказал Симонян.

В связи с этим спикер НС выразил надежду, что это решение Ильхама Алиева не окончательное и лидеры Азербайджана и Турции все же прибудут на саммит ЕПС. <Сделаем все, чтобы Алиеву и Эрдогану было спокойно в Армении>, - добавил он.

Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сообщил, что президенты Турции и Азербайджана - Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев - приглашены на саммит Европейского политического сообщества, который пройдет в Ереване весной 2026 года. Азербайджанские СМИ позже сообщили, что Алиев не планирует участвовать во встрече, ссылаясь на то, что <недостаточный уровень двусторонних отношений пока не позволяет рассматривать визит президента Алиева в Ереван как актуальный шаг>.

Напомним, что VIII саммит Европейского политического сообщества состоится в Армении 4 мая 2026 года. Как сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, он официально пригласил в Ереван своих ведущих коллег из стран-участниц.

Европейское политическое сообщество (European Political Community, EPC) - межправительственная организация, учреждённая для политических и стратегических дискуссий о будущем Европы, предложенная президентом Франции Эммануэлем Марконом в мае 2022 года. Цель проекта Макрона - предоставить платформу для координации политики всех европейских стран и способствовать политическому диалогу и сотрудничеству для решения вопросов, представляющих общий интерес, для укрепления безопасности, стабильности и процветания европейского континента, в частности, в связи с энергетическим кризисом. В Европейское политическое сообщество вошли также страны не являющиеся членами ЕС, такие как Великобритания, Азербайджан, Исландия, Украина и Молдова, Турция, Грузия и Армения.

Впервые о том, что Армения собирается провести у себя это мероприятие, общественность узнала от главы МИД России Сергея Лаврова. На встрече в Российско-Армянском Университете в Ереване Лавров сообщил, что российская сторона на переговорах с армянскими коллегами дала оценку данной затее. Министр выразил надежду, что эта оценка она понятна и будет воспринята с уважением, как РФ с уважением воспринимает действия партнеров и союзников в рамках СНГ и ОДКБ. Дело в том, что саммит изначально был инициирован в качестве формата с участием европейских членов ОБСЕ, кроме России и Беларуси. По словам главы внешнеполитического ведомства РФ, одно это обстоятельство уже указывает на то, ради чего данное сообщество создавалось.