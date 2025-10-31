Пятница, 31 Октября 2025 13:25

АрмИнфо. Спикер Национального собрания Ален Симонян считает, что оппозиция одержима вопросом возвращения жителей Арцаха. Об этом он заявил, касаясь отказа представителей правящего в Армении <Гражданского договора> на сессии <Евронест> в Ереване поддержать проект резолюции, требующий защиту права на возвращение вынужденных переселенцев в Нагорный Карабах.

<Я хочу понять, готовы ли они обеспечить безопасность этих людей, вы серьёзно?> - сказал он 31 октября в беседе с журналистами.

По словам Симоняна, оппозиция только и делает, что разглагольствует о вопросе возвращения жителей Арцаха.

<Разве кто-то сейчас может заявить, что гарантирует возвращение армянина в какой-либо населённый пункт в Карабахе? Это не громкие слова, не тосты говорить. Естественно, что через какое-то время, когда отношения нормализуются, некоторые люди уедут и будут жить в своих домах, если появится такая возможность. Я хочу понять, к кому они обращаются? То есть, есть ли сегодня жители Карабаха, которые хотят уехать, а власти РА говорят: <Нет, мы против?>, - сказал Симонян.

Журналисты напомнили спикеру пример Газы, когда международное сообщество консолидировалось и решило: на что Симонян ответил: <это очень хороший пример: международное сообщество объединилось, и теперь в Газе происходит геноцид>.

<Мы могли бы стать второй Газой: и что бы сделали Санчесы и другие? Встали бы и сделали заявление из центра Мадрида? Превратили бы нашу территорию в Газу. Делали бы свои фальшивые заявления>, - резюмировал спикер армянского парламента.

Напомним, что депутат Европейского парламента Начо Санчес Амор, в ходе выступления в парламенте Армении во время заседания комитетов Парламентской ассамблеи <Евронест>, касаясь внутриполитической ситуации в Армении, назвал недопустимой ситуацию с арестами людей полицией из-за выражения мнения или публикациями в социальных сетях. В частности, он подчеркнул несоответствие такого подхода демократическим принципам. <Власти Армении должны быть внимательны к этому, особенно если страна намерена стать кандидатом на вступление в ЕС>, - подчеркнул Амор.