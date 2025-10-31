Пятница, 31 Октября 2025 12:39

АрмИнфо. Юридическая фирма "Микаэл Амбарцумян и партнеры", принадлежащая экс-директору Службы национальной безопасности Армении Микаэлу Амбарцумяну, сообщила о выявлении фактов технического вмешательства, монтажа, вставки фрагментов из других записей, в обнародованных Следственным комитетом Армении записях, в рамках уголовного дела в отношении сторонников движения "Священная борьба".

В заявлении компании отмечается, что они сотрудничают со специализированной инженерной группой АУДИО/ВИДЕО и могут предоставить заинтересованным юристам, физическим и юридическим лицам профессиональные консультации, заключения и заключения о достоверности аудио- и видеозаписей.

"Считаем необходимым отметить, что совместно с профессиональной группой уже изучены 7 видеозаписей различной длительности, опубликованных следственным органом по уголовному делу в отношении Его Святейшества Баграта, в результате чего были выявлены многочисленные неоспоримые факты технического вмешательства, монтажа, вставки фрагментов из других записей. Защита архиепископа Баграта Галстаняна уведомлена о данной работе и экспертном заключении", - говорится в заявлении фирмы.

Напомним, что 25 июня были заключены под стражу 18 оппозиционных деятелей и сторонников движения "Священная борьба" во главе с лидером движения архиепископом Багратом Галстаняном. Им инкриминируется попытка "захвата власти". В качестве доказательства их вины приводятся записанные разговоры между членами движения.