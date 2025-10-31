Пятница, 31 Октября 2025 11:06

АрмИнфо. Суд изменил меру пресечения стороннику протестного движения "Священная борьба" Агвану Аршакяну c домашнего ареста на административный надзор, без применения электронного устройства и с подпиской о невыезде. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил адвокат Вараздат Арутюнян.

Адвокат напомнил, что Аршакян имеет серьезные проблемы со здоровьем и защита ходатайствовала об изменении меры пресечения, которое было удовлетворено судом. "Теперь у Агвана Аршакяна появится возможность полноценно заняться восстановлением своего здоровья, находясь под надлежащим медицинским наблюдением", - заметил адвокат.

Арутюнян при этом обратил внимание, что, сторона обвинения не оспорила ходатайство, представленное защитой. Адвокат отметил, что такой подход заслуживает положительной оценки.

Напомним, что Аршакян и другие сторонники движения обвиняются в подготовке терактов и массовых беспорядков. Он, как и другие сторонники "Священной борьбы", а также лидер движения, архиепископ Баграт Галстанян, были арестованы в конце июня. При этом, два года назад у молодого человека была диагностирована серьезная болезнь. После сложной операции и курсов химиотерапии Агван должен был проходить обследования каждые три месяца и находиться под наблюдением врачей. Адвокат Вараздат Арутюнян позже сообщал, что в связи с арестом у Агвана Аршакяна возникли функциональные нарушения: он не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, что является последствием перенесенной онкологии.