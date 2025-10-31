Пятница, 31 Октября 2025 10:49

АрмИнфо. Указом президента Армении Ваагна Хачатуряна генерал-майор Айк Бабаян освобожден от должности командующего войсками полиции Республики, заместителя начальника полиции. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Указ вступает в силу 31 октября 2025 года. Он занимал эту должность с 16 ноября 2020 года.