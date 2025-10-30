Четверг, 30 Октября 2025 14:46

АрмИнфо. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении представила делегации Евросоюза (ЕС) инструментарий в борьбе с возможными гибридными угрозами в преддверии очередных парламентских выборов в Армении, запланированный на июнь 2026 года. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс- службе ЦИК Армении.

Председатель ЦИК Армении Ваагн Овакимян рассказал главе делегации ЕС в республике Василису Марагосу, заместителю управляющего директора по Восточной Европе и Центральной Азии Службы внешних связей ЕС Одрону Перкаускине, начальнику Управления Грузии и Южного Кавказа Дэвиду Калену, гендиректору по Восточному соседству и Турции Адриану Кирали и другим высокопоставленные члены делегации, что Центризбирком постоянно обновляет свои электронные системы, чтобы обеспечить бесперебойную работу избирательной системы.

Гости поинтересовались также материально-техническим оснащением и готовностью ЦИК к электоральным процессам. Овакимян заверил представителей ЕС, что избирательная система Армении постоянно готовится к общегосударственным выборам.

Напомним, что парламентские выборы в Армении запланированы на 7 июня 2026 года.