Четверг, 30 Октября 2025 13:45

АрмИнфо. Министерство обороны Армении опровергает публикации в СМИ, что в 2026 году из армии будет демобилизовано большое число офицеров.

Пресс-секретарь министра обороны Армении Арам Торосян назвал данные публикации фейками, также как и утверждения, что разработан законопроект, согласно которому военнослужащие Вооружённых силах страны будут получать военную пенсию не по выслуге лет, по достижении 20 летнего стажа военной службы, как это происходит сейчас, а по достижении пенсионного возраста в 63 года.