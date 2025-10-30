Четверг, 30 Октября 2025 11:57

АрмИнфо. Движение "По-нашему" осудило арест мэра Масиса, кандидата в премьер-министры от Республиканской партии Армении (РПА) Давида Амбарцумяна, назвав его незаконным.

Как обратили внимание в заявлении, распространенном на странице Фейсбук движения, арест Амбарцумяна за последние две недели стал уже вторым случаем устранения избранного народом оппозиционного главы общины посредством криминального инструментария. В движении выразили убеждение, что происходящее обусловлено текущими политическими развитиями и предстоящими избирательными процессами.

"Аресты мэров Гюмри и Масиса, и продолжающиеся политические преследования оппонентов в последнее время свидетельствуют о глубоком кризисе демократических ценностей и прав человека в Армении, порочной практике использования выборного правосудия и судебно-правовой системы в интересах правящего режима. Правоохранительные органы в Армении должны заниматься своими основными функциями, и вскоре именно так это и будет ", - резюмировали в движении "По-нашему".

Напомним, что мэр Масиса Давид Амбарцумян был арестован в аэропорту "Звартноц" 28 октября по возвращении из России. Ранее суд приговорил мэра Масиса Давида Амбарцумяна к лишению свободы сроком на 6 лет и 3 месяца. Примечательно, что было сделано все, чтобы было невозможно применить амнистию и повлиять на срок наказания. Амбарцумян обвиняется в "организации и участии в массовых беспорядках". Инцидент произошел в 2018 году в рамках известных событий. Тогда, Амбарцумян был отпущен под залог в 5 млн драмов и под подписку о невыезде.