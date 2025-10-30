Четверг, 30 Октября 2025 11:56

АрмИнфо. Еще один Центр креативных технологий TUMO откроется в Ванадзоре. Соответствующее решение одобрено армянским кабмином 30 октября.

Согласно пояснению к документу, <Образовательный фонд Симонян> обратился в Комитет по управлению государственным имуществом Министерства территориального управления Республики Армения с просьбой предоставить недвижимое имущество, расположенное г. Ванадзор, Лорийской области для его реконструкции и создания креативного центра <ТУМО>. В настоящее время Имущество является собственностью Республики Армения и закреплено за Комитетом.

<Согласно оценке текущей рыночной стоимости Имущества, расчетная рыночная стоимость Имущества по состоянию на 8 мая 2024 года составляла 365 125 000 драмов. Согласно предлагаемому бизнес-плану (инвестиционному) по передаче имущества в дар Фонду, планируется реконструировать, благоустроить и переоборудовать переданное имущество, в результате чего будет создана общественная структура, которая совместно с уже существующими на прилегающих территориях структурами послужит реализации проекта <Центр креативных технологий <Тумо>> в городе Ванадзор, благодаря которому около 27 000 молодых людей получат возможность бесплатно получить качественное внешкольное образование по 14 основным направлениям. Для реализации данного проекта Фонд в течение 3 лет инвестирует 1 800 000 000 драмов. Проект находится в стадии реализации и не имеет четкой даты завершения>, - говорится в документе.

Центры креативных технологий TUMO функционируют в Армении с 2011 года, когда штаб- квартира была открыта в Ереване. В настоящее время в Армении действуют 6 центров в разных городах республики, а также сеть мобильных "Tumo Box" в регионах (40). Общее число бенефициаров в РА - 21 тыс. (подростки с 12 до 18 лет). Планируется также открытие ТУМО центров в Масисе, Эчмиадзине, Армавире, Мартуни, Абовяне, Аштараке и Сисиане. Помимо Армении, центры TUMO работают и в других странах, таких как Франция, Германия, Ливан, Нидерланды, Португалия, Аргентина, РФ и Албания.