АрмИнфо. Группа политиков и общественных деятелей Армении выступили с совместным заявлением, в котором потребовали возвращения Общественного телевидения страны общественности.

Заявление, которое распространил бывший директор Музея- института Геноцида армян Айк Демоян, в частности, говорится:

Мы, нижеподписавшиеся представители различных общественных и политических кругов и организаций, заявляем, что Общественное телевидение, созданное законом для служения общественным интересам и обеспечения плюрализма, утратив свою главную миссию и призванное к самостоятельной деятельности, превратилось в инструмент пропаганды, обслуживающий интересы власти. Эта система общественных СМИ, функционирующая за счет налогов граждан Республики Армения, нарушает баланс общественного мнения, искажает общественные реалии и противореча законам Республики Армения и нормам общественной морали, стала основным инструментом воздействия правящей политической силы. Сложившаяся ситуация прямо противоречит четко определенным в Законе РА "Об аудиовизуальных средствах массовой информации" обязанностям Общественного вещателя гарантировать редакционную независимость, обеспечивать политический и идеологический нейтралитет, служить общественным интересам и запрещать одностороннюю пропаганду. Участники раунда Участники круглого стола под названием "Возвращение общественности к обществу" выразили готовность последовательно работать над исправлением сложившейся нездоровой ситуации, как в правовом, так и в организационном плане.

Общественные СМИ не могут быть пропагандистской площадкой, обслуживающей частные интересы и точки зрения. Мы убеждены, что Общественное телевидение и Общественное радио, оставаясь верными своей миссии, обязаны обеспечивать авторитет и доверие в обществе".

Под заявлением подписались Паруйр Айрикян, Айк Демоян, Ваге Дарбинян, Гарегин Чугасзян, Жанна Алексанян, ОО "Журналисты за права человека", Лариса Алавердян, Нина Карапетянц, Сусанна Мурадян и другие.