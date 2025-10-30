Четверг, 30 Октября 2025 11:36

АрмИнфо. Существует множество фактов указывающих на то, что это многие силы не заинтересованы открытием TRIPP Route. Между тем, от реализации данного проекта выигрывают все. Об этом заявил премьер Никол Пашинян 29 октября в ходе дискуссии на тему <На перекрестке лидерства> в рамках VIII Парижского форума мира.

Пашинян указал, что согласно Декларации о мире, принятой 8 августа в Вашингтоне, в результате деблокады путей сообщения между РА и АР, в рамках которого Ереван надеется также на открытие границ между странами, будут открыты каналы связи из Персидского залива, из Оманского залива в Черное море, будет новая связь между Каспийским и Средиземным морями. Армения также будет ж/д связь с Ираном, с РФ и Центральной Азией.

Армянский премьер в очередной раз выразил свою благодарность решением Баку о снятии ограничений на транзит грузов в Армению. Ереван, в свою очередь, готов на деблокады коммуникаций для Баку - Армения готова обеспечить транзит грузовых автомобилей из Азербайджана в Турцию и в обратном направлении.

Напомним, что 8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Вашингтоне совместную "Декларацию о мире". Она предусматривает совместное обращение в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о прекращении Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур, а также создание транспортного коридора через армянскую территорию, который соединит Азербайджан с его нахичеванским эксклавом. Проект TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity, в переводе - "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания>, 42-х км дорога на юге Армении, управление которой будет вверено США сроком на 99 лет), по мнению экспертов, способен существенно изменить геополитическую ситуацию на Южном Кавказе.