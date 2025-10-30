Четверг, 30 Октября 2025 11:09

АрмИнфо. Министр юстиции Србуи Галян не в состоянии обеспечить нормальное функционирование уголовно-исполнительных учреждений Армении. Об этом заявила адвокат Заруи Постанджян.

Адвокат подчеркнула, что управляемые министром юстиции ведомства, включая места содержания под стражей, находятся в крайне плачевном состоянии. Как обратила внимание Постанджян, многосторонняя оценка деятельности мест содержания под стражей показывает, что в уголовно-исполнительных учреждениях царит ужасная неконтролируемая ситуация. В частности, по ее словам, они переполнены заключенными.

"В связи с этим для въезда в следственный изолятор образовались длинные очереди. Вчера, с 20:00 до 22:45 я ожидала своей очереди в УИУ "Ереван-Кентрон", чтобы встретиться со своим подзащитным, мэром Гюмри Варданом Гукасяном. Все офисы были заняты", - написала адвокат на своей странице в Фейсбук.

Кроме того, по ее словам, из-за грубого попрания закона она не смогла беспрепятственно и немедленно поговорить со своим клиентом, находящимся под стражей.

"Србуи Галян не справляется со своей работой и выполняет ее плохо. Министр не может организовать государственные полномочия и обязанности, направленные на правосудие. Для тех, кто ожидает в течение нескольких часов, необходимо создать зал ожидания в утвержденном вами пропускном пункте СНБ Армении", - резюмировала адвокат.

Напомним, что ранее один из адвокатов мэра Гюмри Арнольд Варданян, заявил, что ему не позволили войти в уголовно- исправительное учреждение "Ереван Кентрон" и встретиться со своим подзащитным, не смотря на наличие у него на руках письменной договоренности, выданной Варданом Гукаяном, которая подтверждает его полномочия в представлении интересов мэра. В связи с этим он сообщил, что защита мэра намерена обратиться в Европейский комитет по предотвращению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (ЕКПП), а также в Комитет ООН против пыток сообщение в связи с попыткой воспрепятствования встречи адвоката со своим подзащитным.

Отметим, что по обвинению во взяточничестве в крупном размере были задержаны 8 сотрудников мэрии Гюмри во главе с градоначальником Варданом Гукасяном. Последний арестован сроком на 2 месяца. Позже был также арестован член движения "По- нашему", правозащитник Рубен Мхитарян, и около двух десятков других граждан, задержанных у мэрии Еревана по обвинению в "воспрепятствовании действиям правоохранительных органов".