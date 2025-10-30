Четверг, 30 Октября 2025 10:37

АрмИнфо. В административном комплексе Министерства обороны 28-29 октября состоялись двусторонние консультации по обороне между Арменией и ФРГ. Консультации прошли под сопредседательством начальника Управления оборонной политики и международного сотрудничества Минобороны Армении Левона Айвазяна и начальника Управления международного сотрудничества Министерства обороны Германии полковника Кристиана Шмитта.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, в ходе консультаций были обсуждены и подведены итоги сотрудничества в сфере обороны между Арменией и Германией за 2025 год, а также согласованы программы на 2026 год.

Стороны обменялись мнениями по вопросам международной и региональной безопасности, а также продолжающимся реформам в оборонных ведомствах двух стран.

Стороны подчеркнули важность развития сотрудничества в многосторонних форматах в рамках НАТО и ЕС. В результате консультаций были достигнуты договоренности о расширении сотрудничества в оборонной сфере по ряду направлений.