Четверг, 30 Октября 2025 10:34

АрмИнфо. Мир между Арменией и Азербайджаном уже установлен, это реальность. Об этом в ходе панельной дискуссии "Лидерство на перепутье" в рамках 8-го Парижского форума мира заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

Как передает пресс-служба правительства РА, в своем выступлении Никол Пашинян высоко оценил личные усилия и вклад президента США Дональда Трампа. "У нас мир, и это реальность. Это историческое изменение не только в наших двусторонних отношениях с Азербайджаном, но и для нашего региона в целом. Потому что, я думаю, впервые у нас есть реальная возможность выйти на этап экономического сотрудничества на Южном Кавказе и иметь не только мирный, но и процветающий регион. В частности, учитывая тот факт, что в декларации, принятой в Вашингтоне, мы договорились об открытии региональных связей, основанных на принципах территориальной целостности, суверенитета и стран. Есть и другой принцип - нерушимость международно признанных границ", - подчеркнул глава государства.

Премьер-министр коснулся и проекта TRIPP, подчеркнув важность его реализации как для Армении, так и для Азербайджана. "Региональная взаимосвязанность означает, что у нас, я имею в виду как Армению, так и Азербайджан, появится возможность использовать территорию друг друга для внутренних, двусторонних и международных коммуникаций, а это означает, что через нашу территорию откроется новый маршрут международного транзита. Учитывая, что в настоящее время мир переживает кризис цепочек поставок, это действительно может стать переломным моментом как для международной торговли, так и для нашего региона", - подчеркнул Никол Пашинян. Он добавил, что будут открыты коммуникационные пути из Персидского и Оманского заливов в Чёрное море, появится новое сообщение между Каспийским и Средиземным морями, и для Армении откроются новые возможности.

Говоря о предстоящих парламентских выборах в Армении, Никол Пашинян отметил, что они являются важным политическим событием, важным как для мирного процесса, так и для будущего процветания и стабильности. "И я уверен, что народ Республики Армения поддержит то, чего мы достигли на сегодняшний день. Не сомневаюсь, что граждане Армении поддержат мирную повестку и мирный процесс", - отметил премьер-министр.

Коснулся премьер-министр и процесса нормализации отношений с Турцией, выразив надежду, что в ближайшем будущем в этом направлении также произойдут позитивные сдвиги. Никол Пашинян также рассказал о перспективах развития сотрудничества Армения- Европейский Союз.