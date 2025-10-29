Среда, 29 Октября 2025 20:17

АрмИнфо. Специальный докладчик ООН по вопросу о положении правозащитников Мэри Лоулор отреагировала на доклад Human Rights Watch (HRW) о незаконном задержании и уголовном преследовании адвоката и правозащитника Александра Кочубаева.

"Я приветствую освобождение из-под стражи армянского адвоката и правозащитника Александра Кочубаева, но решительно осуждаю выдвинутые против него уголовные обвинения и призываю власти Армении немедленно снять их. Г-н Кочубаев подвергся уголовному преследованию за критику несправедливого преследования священнослужителей Армянской Апостольской Церкви, которые возглавили мирные протесты в 2024 году", - подчеркнула спецдокладчик ООН.