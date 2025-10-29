Среда, 29 Октября 2025 18:45

АрмИнфо. Духовенство и церковные общины Патриаршей делегации Западной Европы с глубокой обеспокоенностью следят за нежелательными и тревожными событиями, происходящими в Республике Армения в последние месяцы. Армянская Апостольская Святая Церковь на протяжении веков была и остаётся твёрдой опорой христианской веры, армянской души, идентичности и национального единства. Об этом говорится в заявлении духовенства и церковных общин Патриаршей делегации Западной Европы.

В нем подчеркивается, что любой шаг, способный подорвать внутренний мир Церкви и поставить под сомнение её священную миссию, неприемлем. "Мы с тревогой следим за уголовными делами, возбуждёнными государственными органами Республики Армения против духовенства. Справедливость, прозрачность и взаимная любовь были и остаются основополагающими принципами нашей христианской веры и демократии. Мы призываем и ожидаем, чтобы власти Республики Армения руководствовались принципами справедливости, беспристрастности, прав человека и верховенства закона. Как всегда, особенно в эти трудные дни, вместе с нашими духовными братьями и верующие, мы единодушно и безоговорочно поддерживаем Его Святейшество Гарегина II, Верховного Патриарха всех армян, в продолжении его священной миссии и служения в Армении и диаспоре. Да отвратит от нас Господь всякое разделение и вражду. Мы молимся Богу, чтобы любовь, надежда, вера и единство распространились среди нас во благо укрепления нашего народа и государства. Как увещевает апостол Павел: "Все дела ваши да будут с любовью", - говорится в заявлении.