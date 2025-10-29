Среда, 29 Октября 2025 18:43

АрмИнфо.Европейский Союз поддерживает процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и оказывает открытую поддержку, чтобы вести регион к устойчивому миру, процветанию и развитию. Об этом говорится в послании Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кайи Калас к участникам 12-й пленарной сессии Парламентской ассамблеи ЕВРОНЕСТ в Ереване, которое зачитала заместитель директора Службы внешних связей ЕС Одроне Перкаускине.

"У нас также есть история успеха для Армении и Азербайджана. Исторический шаг, предпринятый в Вашингтоне 8 августа, приблизил регион к стабильности и долгосрочному миру. Мы поддерживаем процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и оказываем открытую поддержку, чтобы вести регион к устойчивому миру, процветанию и развитию", - говорится в послании.

По словам Калас, продолжающийся процесс нормализации обещает открыть беспрецедентные экономические возможности. "В настоящее время процесс нормализации обещает открыть беспрецедентные экономические возможности, открыть границы, установить приграничные связи. Это также углубит контакты между людьми и доверие", - отметила Верховный представитель ЕС.

Она также коснулась углубления отношений между Арменией и Европейским Cоюзом. "Последние события в двусторонних отношениях показывают, что Армения приближается к нам со своими ценностями и демократическими принципами", - говорится в послании Каллас.

Напомним, что 29 октября в Национальном Собрании Республики Армения стартовала 12-я пленарная сессия Парламентской ассамблеи ЕВРОНЕСТ. В ней принимают участие депутаты Европейского парламента, послы стран Восточного партнерства и представители гражданского общества. От имени председателя Европейского парламента Роберты Меццолы, с приветственной речью к участникам обратился заместитель председателя Европейского парламента Юнус Омарджи. Он выразил благодарность Национальному Собранию Республики Армения за теплый прием и организацию мероприятия на высоком уровне.

"Господин Председатель, Ваше гостеприимство и преданность делу свидетельствуют о том большом значении, которое Вы придаёте европейскому диалогу и сотрудничеству", - подчеркнул докладчик. По его словам, Парламентская ассамблея ЕВРОНЕСТ - это больше, чем просто площадка для диалога. "Это яркий пример нашей коллективной политической воли. Это возможность и платформа, на которой Европейский союз и его партнёры в Восточной Европе могут совместно создавать общее будущее, основанное на принципах мира, демократии, процветания и уважения прав человека", - заявил Юнус Омарджи. По его словам, Европейский парламент поддерживает усилия восточных партнёров по построению более сильных, демократических и безопасных обществ.

Докладчик приветствовал и подчеркнул усилия, направленные на установление мира между Арменией и Азербайджаном. Было отмечено, что Европейский парламент привержен поддержке этого процесса.

Сопредседатель ПА ЕВРОНЕСТ Сергей Лагодинский коснулся мирного процесса между Арменией и Азербайджаном, назвав мир и мирное соглашение историческим достижением. Говоря о позиции Европы по этому вопросу, он подчеркнул: "Мы едины и привержены поддержке этого процесса". Сопредседатель ПА добавил: "Здесь, в Ереване, я чувствую глоток уверенности, глоток хорошего настроения, новаторских идей, глоток смелости, сотрудничества и общей судьбы. Именно это и есть ЕВРОНЕСТ - возобновляемое будущее, и настало время действовать сообща".

Он поблагодарил армянскую сторону за гостеприимство, рассказал о демократических устремлениях Армении и подчеркнул: "Мы доверяем вашей демократии, доверяем вашей стране и вашему правительству".